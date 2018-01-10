Жуткая драка с участием звезды эстонского реалити-шоу

В марте прошлого года на одной из автозаправок произошла драка между участницей реалити-шоу ”Prooviabielu” Лийзой Куусмаа и двумя женщинами, которые, по словам Лийзы, напали на нее. Вчера в передаче "Krimi" на Kanal 2 было обнародовало видео с камер наблюдения, на котором видно, что потасовке предшествовала нешуточная перепалка.

Лийза заходит на заправку, заказывает куриный гамбургер с беконом и яйцом. В этот момент в магазине появляются две говорящие по-русски женщины. Они хотят купить две пачки сигарет и обращаются к продавцу на русском языке, что выводит Лийзу из себя. Она начинает оскорблять женщин: ”Чего ты орешь? Говори по-эстонски. Мы живем в Эстонии, вы должны говорить по-эстонски, а не на f*****g русском”. Одна из женщин подходит к Лийзе, Лийза толкает ее, после чего начинается драка.

В определенный момент на помощь Лийзе спешит таксист, но в итоге ”получает” от спутника участвующих в драке женщин. Их знакомый пускает в ход и огнестрельное оружие, совершив из него несколько выстрелов.

В своих показаниях Лийса сказала, что драку начали эти две женщины. Виновницы получили условные сроки и должны выплатить Лийзе чуть более 70 евро за испорченную куртку.

Передачу можно посмотреть здесь.