Жителя Тарту приговорили почти к пяти годам за убийство друга сковородкой

Тартуский уездный суд признал 38-летнего Ивана Галетко виновным в причинении угрожающего жизни ущерба здоровью. Галетко придется провести за решеткой четыре года, 11 месяцев и 9 дней.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, в ноябре прошлого года на улице Лехе в Тарту 38-летний Галетко ударил 55-летнего мужчину как минимум три раза по голове металлической сковородой во время конфликта. Мужчина позже скончался от нанесенного его здоровью ущерба.

Галетко признал в суде свою вину. Суд посчитал, что подсудимый не хотел убить своего друга, и назначил ему 7 лет тюремного заключения. Так как дело рассматривалось в суде в рамках сокращенного производства, суд сократил наказание на треть, согласно закону. Поэтому Галетко был приговорен к четырем годам и 9 месяцам.

Вместе с предыдущем назначенным судом сроком, который Галетко не отбыл, ему придется провести за решеткой в общей сложности четыре года, 11 месяцев и 9 дней.

Также мужчина должен выплатить 200 евро компенсации.