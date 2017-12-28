28.12.2017, 19:45

Жителя Ласнамяэ обвинили в убийстве жены

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rus.delfi.ee
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Pilt on illustratiivneFoto: Anni Õnneleid

В пятницу, 29 декабря, Харьюский уездный суд проведет предварительное заседание по уголовному делу, в котором 56-летнего Виктора Офицерова обвиняют в убийстве жены.

Как сообщили в Пыхьяской окружной прокуратуре, мужчину обвинили в том, что 4 сентябре в квартире на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ он ударил свою жену ножом в область шеи, предает rus.err.ee.

От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Обвиняемый арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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