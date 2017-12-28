Жителя Ласнамяэ обвинили в убийстве жены

В пятницу, 29 декабря, Харьюский уездный суд проведет предварительное заседание по уголовному делу, в котором 56-летнего Виктора Офицерова обвиняют в убийстве жены.

Как сообщили в Пыхьяской окружной прокуратуре, мужчину обвинили в том, что 4 сентябре в квартире на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ он ударил свою жену ножом в область шеи, предает rus.err.ee.

От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Обвиняемый арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.