Жителя Ида-Вирумаа приговорили к серьезному сроку за неоднократные изнасилования несовершеннолетних и другие преступления

Сегодня Вируский уездный суд признал 56-летнего мужчину виновным в различных преступлениях сексуального характера, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. В порядке сокращённого производства суд назначил ему окончательное наказание, подлежащее к отбытию — 10 лет тюремного заключения.

Уголовное дело рассматривалось в порядке сокращённого производства в интересах несовершеннолетних, чтобы потерпевшим не пришлось рассказывать в суде о своих переживаниях. Срок отбытия наказания исчисляется с 14.08.2017.

Обвинение рассматривало неоднократное изнасилование несовершеннолетних (которые, в силу своего возраста не способны понимать происходящее и оказывать сопротивление), совершение иных действий сексуального характера: повторное изготовление, хранение и демонстрация детской порнографии, совращение малолетнего.

Кроме того мужчина наказан за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов. Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов не был связан с остальными преступлениями. Преступления были совершены в Ида-Вирумаа. Обвиняемый, место жительства которого суд не обнародует, но сообщает, что он проживает в Ида-Вирумаа, признал себя виновным частично.

С мужчины взыскали принудительный платёж и судебные издержки в сумме 3 585,76 евро.

Участники процесса могут сообщить о желании обжаловать приговор в течении 7 дней.

Мужчина ранее судим.