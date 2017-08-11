Жительницу Хельсинки подозревают в контрабанде сотен щенков из Эстонии

Жительницу Хельсинки подозревают в том, что она незаконно ввозила в Финляндию сотни собак, пишет YLE.

По сообщению полиции, женщина в интернете продавала щенков дворняжек, которых она нелегально привозила из Эстонии и других стран Балтии.

Каждый щенок стоил несколько сот евро. Общая сумма прибыли составила примерно сто тысяч евро.

В прокуратуру передано дело по факту совершения 400 преступлений. Женщину подозревают в мошенничестве, контрабанде и нарушении закона о защите животных.

Многие собаки были заражены опасным парвовирусом, от которого они умерли вскоре после покупки.