Жительницу Хельсинки подозревают в контрабанде сотен щенков из Эстонии

Жительницу Хельсинки подозревают в том, что она незаконно ввозила в Финляндию сотни собак, пишет YLE.
По сообщению полиции, женщина в интернете продавала щенков дворняжек, которых она нелегально привозила из Эстонии и других стран Балтии.
Каждый щенок стоил несколько сот евро. Общая сумма прибыли составила примерно сто тысяч евро.
В прокуратуру передано дело по факту совершения 400 преступлений. Женщину подозревают в мошенничестве, контрабанде и нарушении закона о защите животных.
Многие собаки были заражены опасным парвовирусом, от которого они умерли вскоре после покупки.
Tallinn, Коммерческий, 3 690 EUR
Narva-Jõesuu, Квартира, 169 800 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)