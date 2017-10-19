Жительница Мустамяэ подозревает, что ее собаку отравили. Много ли других подобных случаев?

На прошлой неделе, в среду вечером, проживающая в Мустамяэ Тяхти Роосталу гуляла со своей собакой Кусти, которая в какой-то момент нашла что-то странное на земле и внезапно съела, а через пару дней умерла.

Тяхти пыталась спасти собаку непосредственно после того, как она схватила что-то подозрительное челюстями — разжала их руками, но было поздно: Кусти уже успел что-то проглотить.

”Раньше попадались куриные кости, куски хлеба, и их всегда удавалось вытащить изо рта собаки”, — говорит Роосталу.

Вечером дома собака издавала странные звуки, похожие на свист, но все-таки хозяйка не заподозрила ничего плохого. Теперь Роосталу понимает, что это могли быть первые спазмы.

”Дала Кусти зачем-то молоко — супруг пил и собака очень хотела. Пила его с особым аппетитом”, — рассказывает Тяхти. Она говорит, что читала в интернете о расслабляющих свойствах молока. Хозяйка думала что-то сделать, чтобы съеденное на улице быстрее вышло. В четверг у собачки были понос и рвота. Хозяйка верила в то, что после этого все наладится.

В четверг собака была бодрой на прогулке, а на следующей день ее состояние ухудшилось. Кусти стал вялым, ему было плохо.

В субботу Кусти стал задыхаться, и собаку отвезли к ветеринару, где он остался под присмотром врача. В 00.15 ветеринар позвонил и сказал, что ситуация критическая: изо рта и носа собаки текла кровь. Уже через 15 минут Кусти умер.

Эстонское общество защиты животных (ЭОЗЖ) дает совет, как оперативно определить, что собака отравилась. Первичными признаками отправления являются вялость, постоянная рвота, слюноотделение, понос. Конечно, все зависит от вида яда. В случае сильной отравы возникают дыхательная и сердечная недостаточность. Если у вас возникло подозрение, что собака нашла и съела что-то опасное, после чего проявились какие-то из вышеперечисленных симптомов, тогда обязательно обратитесь к ветеринару. На интернет-странице Koer.ee находится информация, как оказать собаке в такой ситуации первую помощь.



Комментарий Эстонского общества защиты животных

Элийза Метсоя, пресс-секретарь ЭОЗЖ

Подобных случаев в Эстонии было очень много, в Таллинне — в районах Нымме, на Штромке. К сожалению, предполагаемых отравителей очень сложно поймать. Мы хотим предупредить всех любителей животных: будьте настороже, внимательно следите за тем, что ваша собака подбирает с земли или лижет, хотя в темное время это сложно контролировать. Яд представляет опасность и для кошек, которых отпускают гулять одних.

В таких случаях трудно что-то прогнозировать, как так все зависит от вида яда, от его количества, от размера животного, от того, как быстро оно получает помощь.

Серийные отравители пользуются не только ядом, но и разбрасывают мясные шарики с гвоздями внутри. Бывали случаи, когда отравленную еду разбрасывали в местах кормления на собачьих выставках.

Комментарий Департамента полиции и погранохраны

Пресс-секретарь полиции Марие Аава

У полиции нет информации о данной проблеме в Мустамяэ, в районе Штромки. Известно о случае, произошедшем в декабре прошлого года в Нымме, где возникло подозрение на отравление собаки. Данное уголовное дело на данный момент находится в судебном производстве.

Известен случай, произошедший в этом году в Табасалу, где хозяин животного утверждает, что его собаку отравили. Сейчас ожидаются результаты экспертизы, которые должны показать, находятся ли в теле собаки следы яда.

Если есть основания считать, что кто-то хотел отравить животное, тогда полиция может начать производство по статье о жестоком обращении с животными. За такое деяние предусмотрено денежное наказание или тюремное заключение на срок до одного года.

Полиция может проверить обстоятельства данного случая, если нам поступит информация о возможном отправлении. Поэтому необходимо извещать полицию о таких подозрениях.