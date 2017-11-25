25.11.2017, 11:59

Жительница Харьюмаа: чужие мужчины затащили моего ребенка в микроавтобус

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rus.delfi.ee
EST
Жительница Харьюмаа: чужие мужчины затащили моего ребенка в микроавтобус
Foto: Argo Ingver

Жительница волости Харку написала в местной группе Facebook, что вчера чужие мужчины затащили его ребенка в микроавтобус, после чего он исчез на несколько часов.

”Сегодня в 13.44 мой ребенок вышел на остановке Вяэна-Вити, и на соседней дороге его затащили белый микроавтобус Volkswagen”, — написала мать.

”Кажется, что они там долго поджидали. Мужчин было трое: один находился за рулем и двое — в закрытой части”, — добавила мать.

В 18.30 ребенка в этом же месте из микроавтобуса выпустили.

В той же беседе в социальной группе упоминали, что похожий белый микроавтобус в этом районе видели и раньше.

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, заявление по данному факту поступило и полиция занимается выяснением обстоятельств.

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