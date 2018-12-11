11.12.2018, 15:50

Жители Какумяэ и Копли боятся новой утечки газа, причину запаха расследует Инспекция окружающей среды


rus.delfi.ee
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Жители Какумяэ и Копли боятся новой утечки газа, причину запаха расследует Инспекция окружающей среды
Foto: Rauno Volmar

Во вторник утром многие жители Какумяэ почувствовали запах газа. Так как в результате несчастного случая в Какумяэ недавно скончались трое детей, местные жители крайне взволнованы происходящим. Спасательный департамент не обнаружил содержания газа в воздухе, поэтому причину запаха расследует Инспекция окружающей среды.

Жители Какумяэ в социальных сетях пишут, что запах газа чувствуется по всему району.

Спасательный департамент подтвердил, что было получено несколько вызовов как в Какумяэ, так и в Копли. Спасатели же нигде не обнаружили утечки газа, но еще проверяют окрестности.

О проблеме уведомили Инспекцию окружающей среды, которая проведет замеры в Копли. Утечки газа в Копли не обнаружили.

13 октября в Таллинне, в частном доме в жилом районе Какумяэ нашли тела 4-летнего и 7-летнего детей. Младшего, 2-летнего ребенка той же семьи и родителей доставили в больницу. Позже третий ребенок тоже умер. Прокуратура сообщила, что трое детей умерли от отравления угарным газом.

Департамент технического надзора (TJA) обнаружил в 17 домах этого района очень минимальные утечки у мест присоединения, которые не представляют никакой опасности для жизни и здоровья человека. Такие очень маленькие утечки газа можно обнаружить только соответствующими приборами.

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