Жители Какумяэ и Копли боятся новой утечки газа, причину запаха расследует Инспекция окружающей среды

Жители Какумяэ в социальных сетях пишут, что запах газа чувствуется по всему району.

Спасательный департамент подтвердил, что было получено несколько вызовов как в Какумяэ, так и в Копли. Спасатели же нигде не обнаружили утечки газа, но еще проверяют окрестности.

О проблеме уведомили Инспекцию окружающей среды, которая проведет замеры в Копли. Утечки газа в Копли не обнаружили.

13 октября в Таллинне, в частном доме в жилом районе Какумяэ нашли тела 4-летнего и 7-летнего детей. Младшего, 2-летнего ребенка той же семьи и родителей доставили в больницу. Позже третий ребенок тоже умер. Прокуратура сообщила, что трое детей умерли от отравления угарным газом.

Департамент технического надзора (TJA) обнаружил в 17 домах этого района очень минимальные утечки у мест присоединения, которые не представляют никакой опасности для жизни и здоровья человека. Такие очень маленькие утечки газа можно обнаружить только соответствующими приборами.