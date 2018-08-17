17.08.2018, 08:13

Жестокое убийство в Палдиски: приговор вступил в силу, обвиняемый получил 1 год и 8 месяцев

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rus.delfi.ee
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Жестокое убийство в Палдиски: приговор вступил в силу, обвиняемый получил 1 год и 8 месяцев
Foto: Karli Saul

Накануне вступил в законную силу приговор суда по делу о жестоком убийстве в Палдиски в мае 2017 года. Обвиняемый — 19-летний Кирилл Копейкин — проведет в тюрьме 1 год и 8 месяцев. Это в пять раз меньше, чем требовала окружной прокурор Мерике Тикк.

В четверг, 16 августа, Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу прокурора и в законную силу вступил приговор Таллиннского окружного суда., передает rus.err.ee.

Напомним, 18 апреля Таллиннский окружной суд изменил статью, по которой обвинялся 19-летний житель Палдиски Кирилл Копейкин, на более мягкую — с "убийства" на "спровоцированное убийство". В результате был изменен и назначенный ему судом первой инстанции срок наказания — вместо 9 лет он проведет в тюрьме 1 год и 8 месяцев.

Однако, как говорила rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу, прокурор Мерике Тикк подала на это решение кассационную жалобу.

"Она ходатайствует об отмене решения Таллиннского окружного суда от 18 апреля 2018 года в полном объеме и просит обеспечить исполнение решения Харьюского уездного суда от 29 января 2018 года. В качестве альтернативы прокурор просит отменить решение окружного суда и направить дело на новое слушание в суд, который, по ее оценке, неправильно применил материальное право и существенно нарушил процессуальное право", — добавила Вилу.

Убийство в Палдиски: прокурор требует в Госсуде приговорить обвиняемого к 9 годам тюрьмы
Кассация поступила Госсуд в мае, но 16 августа, она была отклонена.

Преступление, о котором идет речь, было совершено в мае 2017 года в Палдиски.

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Жестокое убийство в Палдиски: приговор вступил в силу, обвиняемый получил 1 год и 8 месяцев

17.08.2018
Накануне вступил в законную силу приговор суда по делу о жестоком убийстве в Палдиски в мае 2017 года. Обвиняемый — 19-летний Кирилл Копейкин — проведет в тюрьме 1 год и 8 месяцев. Это в пять раз меньше, чем требовала окружной прокурор Мерике Тикк.
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