Жестоко избившие человека мужчины заключены под стражу

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В ночь на 9 февраля полиция получила сообщение о том, что на улице Лаада в Раквере был найден мужчина без сознания, которого доставили в Таллиннскую больницу. Поскольку документов при нем не было, личность удалось установить только после того, как его стали искать близкие.