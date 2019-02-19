19.02.2019, 09:50

Жестоко избившие человека мужчины заключены под стражу

 (32)
rus.delfi.ee
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Vägivald
Foto on illustreerivFoto: Anni Õnneleid

В ночь на 9 февраля полиция получила сообщение о том, что на улице Лаада в Раквере был найден мужчина без сознания, которого доставили в Таллиннскую больницу. Поскольку документов при нем не было, личность удалось установить только после того, как его стали искать близкие.

Потерпевшим оказался 34-летний мужчина.

Поздно вечером 15 февраля полиция задержала 31-летнего и 36-летнего мужчин по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Оба задержанных ранее наказывались в уголовном порядке.

17 февраля прокуратура ходатайствовала об их аресте и с разрешения суда оба подозреваемых были заключены под стражу на срок до двух месяцев.

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