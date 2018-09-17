17.09.2018, 12:14

Жестокий самосуд в Мустамяэ: в качестве подозреваемых задержаны четверо подростков

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rus.delfi.ee
EST
Just siin leidis peksmine aset.
Just siin leidis peksmine aset. Foto: Andres Putting

3 сентября на пустыре близ улице Сютисте в Мустамяэ группа подростков совершила жестокий самосуд над другим мальчишкой. Подозрение в избиении представлено четырем молодым людям.

Пыхьяская префектура сообщает, что хотя пострадавший и его родители не обращались к полиции за помощью, полицейским удалось установить личности связанных с инцидентом подростков.

Было инициировано уголовное производство. В качестве подозреваемых были допрошены четверо 16-летних юношей, которым предъявлено подозрение в ненадлежащем физическом обращении с 16-летним подростком. полиция подтвердила, что агрессоры и жертва были знакомы — они решили прояснять отношения с помощью кулаков.

На данный момент продолжается сбор доказательств.

Ранее с Delfi связалась мать жертвы, по словам которой, избиение началось с проблем в отношениях. У парня были отношения с девушкой, после расставания с которой начал развиваться конфликт, посыпались обвинения и сплетни. Когда отношения закончились, девушка, по словам матери, подала заявление в полицию об изнасиловании, но следствие прекратили за недоказанностью. Тогда "наказание" в порядке самосуда взяли на себя друзья девушки.

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