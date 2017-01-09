По меньшей мере 16 человек погибли из-за экстремально низких температур, зафиксированных в большей части европейских стран, сообщает в понедельник агентство АР.

В частности, в Польше погибли 10 человек, в Чехии жертвами морозов стали шесть человек.

В Сербии из-за холодов местные власти принимают чрезвычайные меры в ряде районов страны, в том числе предлагают эвакуацию жителям отдаленных населенных пунктов.

Низкие температуры воздуха установилась и на Адриатическом побережье Хорватии, где в мелководных морских заливах даже замерзла вода. Снегопад обрушился на некоторые районы Греции, в том числе на острова.

Обильные снегопады и аномально низкая температура стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов.

Как сообщалось, в Турции из-за снегопада были отменены более 200 внутренних и международных авиарейсов, приостановлено движение судов по проливу Босфор. В школах Стамбула отменены занятия.