Женщины-полицейские съехали в кювет, находясь в уголовно наказуемом состоянии алкогольного опьянения

Обе женщины-полицейские, которые в ночь на 29 декабря в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа съехали в кювет, находились в состоянии алкогольного опьянения, превышающем 1,5 промилле. Служебные отношения с обеими нарушительницами прекращены.

”В съехавшем в кювет автомобиле находились 29-летняя и 24-летняя чиновницы полиции. При помощи алкометра у обеих женщин была установлена уголовно наказуемая степень опьянения. Одна из них подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом виде”, — сказал руководитель Ляэнеской префектуоы Кайдо Кыплас Delfi.

По его словам, поездка не была связана и исполнением служебных обязанностей и инцидент произошел в нерабочее время. ”По факту случившегося возбуждено уголовное и дисциплинарное производство, служебные отношения с обеими чиновниками прекращены. Больше информации в интересах следствия сейчас предоставить невозможно”, — добавил он.

29 декабря в 1:44 ночи Центр тревоги получил сообщение об автомобиле, съехавшем в кювет в волости Хяэдемеэсте на 142-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В автомобиле Volvo находилось двое человек в алкогольном опьянении, чиновники полиции 29 и 24 лет.