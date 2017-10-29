29.10.2017, 16:40

Женщина, спрыгнувшая с палубы парома на Вормси, объявлена пропавшей без вести

 (5)
полиция просит помощи
rus.delfi.ee
EST
Vormsi uue laeva Ormsö pidulik üleandmine
Vormsi uue laeva Ormsö pidulik üleandmineFoto: Eduard Laur

Две с половиной недели назад с парома, курсирующего между материком и островом Вормси, пропала женщина. Она до сих пор не найдена.

Активные поиски окончены, но полиция просит рыбаков и людей, пребывающих на побережье, быть внимательными. Глава Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин сообщил, что к настоящему момену женщину найти не удалось, и она объявлена пропавшей без вести. Известно также, что женщина выпрыгнула с палубы.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии