Женщина, спрыгнувшая с палубы парома на Вормси, объявлена пропавшей без вести

Две с половиной недели назад с парома, курсирующего между материком и островом Вормси, пропала женщина. Она до сих пор не найдена.
Активные поиски окончены, но полиция просит рыбаков и людей, пребывающих на побережье, быть внимательными. Глава Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин сообщил, что к настоящему момену женщину найти не удалось, и она объявлена пропавшей без вести. Известно также, что женщина выпрыгнула с палубы.
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