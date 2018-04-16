16.04.2018, 19:30

Женщина, разместившая на сайте знакомств объявление от чужого имени, получила условный срок

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rus.delfi.ee
EST 11
Женщина, разместившая на сайте знакомств объявление от чужого имени, получила условный срок
Foto: Rene Suurkaev

В конце прошлой недели Тартуский уездный суд признал виновной 24-летнюю Кярди, которая от имени своей знакомой разместила на сайте знакомств объявление о поиске отношений для секса.

За незаконное использование чужого идентитета в ходе договорного производства женщине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца условно с испытательным сроком в один год.

Также Кярди должна будет оплатить процессуальные расходы в размере 970 евро.

Согласно обвинению, 14 февраля прошлого года женщина разместила на сайте знакомств объявление от имени 21-летней женщины без ее согласия и ведома. Обвиняемая преследовала цель создать о потерпевшей заведомо ложное впечатление, отметив в объявлении желание познакомиться с мужчинами, которое на самом деле отсутствовало.

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