Женщина, разместившая на сайте знакомств объявление от чужого имени, получила условный срок

В конце прошлой недели Тартуский уездный суд признал виновной 24-летнюю Кярди, которая от имени своей знакомой разместила на сайте знакомств объявление о поиске отношений для секса.

За незаконное использование чужого идентитета в ходе договорного производства женщине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца условно с испытательным сроком в один год.

Также Кярди должна будет оплатить процессуальные расходы в размере 970 евро.

Согласно обвинению, 14 февраля прошлого года женщина разместила на сайте знакомств объявление от имени 21-летней женщины без ее согласия и ведома. Обвиняемая преследовала цель создать о потерпевшей заведомо ложное впечатление, отметив в объявлении желание познакомиться с мужчинами, которое на самом деле отсутствовало.