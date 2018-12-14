Жаловавшиеся на манипуляции и угрозы со стороны полиции преступники признаны виновными в наркопреступлениях

Пярнуский уездный суд признал Артемия Стариченкова, Каяра Вийткина и Яана Саада виновными в незаконном обороте большого количества наркотического вещества в целях получения денежной прибыли.

Суд приговорил Стариченков к 9 годам заключения, Вийткина — к 7, а Саада — к 6. Они также должны выплатить государству компенсацию и оплатить 1/5 расходов на экспертизы.

От кокаина, находящегося у мужчин в обороте, могли бы получить наркотическое опьянение 22 584 человек, а это составляет почти половину жителей Пярну.

Ранее Стариченков и Вийткин утверждали, что полицейские ими манипулировали. Например, Стариченков якобы не получил необходимую врачебную помощь, а Вийткин жаловался на запугивание. Суд же посчитал, что выяснение деталей возможных нарушений прав задержанных или решение жалоб не входит в рамки данного уголовного дела.

Прошли также слухи, что расследованием занимался Ильмар Вяхи, которого посадили на три года за махинацию с уликами. На деле же Вяхи отсидел всего 6 месяцев. Прокурор отрицал, что Вяхи причастен к этому делу. В итоге суду не было предоставлено ни одного доказательства, что Вяхи занимался этим делом

В итоге суд пришел к решению, что жалобы подсудимых безосновательны, и их стоит оставить без внимания.

Решение суда еще не вступил ов силу.