30.10.2017, 21:10

Заядлый дорожный хулиган по прозвищу Бемми-Кристьян снова нарушил ПДД и предстанет перед судом

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rus.delfi.ee
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Заядлый дорожный хулиган по прозвищу Бемми-Кристьян снова нарушил ПДД и предстанет перед судом
Kollaaž

Известный дорожный хулиган Кристьян Каттай вновь предстанет перед судом. На этот раз — за вождение без прав, игнорирование данного полицией знака к остановке и превышение скорости на более чем 60 км.

Его предыдущий условный срок еще не закончился. Ранее мужчина был признан виновным в вождении под кокаином и других многочисленных нарушениях ПДД.

Широкой общественности Каттай стал известен 7 сентября 2009 года, когда на своем BMW X5 на бульваре Сыпрузе в Таллинне снес столб электропередач и подрался с прибывшими на место полицейскими, за что был наказан 1100 часами общественно-полезных работ.

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