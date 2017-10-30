Заядлый дорожный хулиган по прозвищу Бемми-Кристьян снова нарушил ПДД и предстанет перед судом

Известный дорожный хулиган Кристьян Каттай вновь предстанет перед судом. На этот раз — за вождение без прав, игнорирование данного полицией знака к остановке и превышение скорости на более чем 60 км.

Его предыдущий условный срок еще не закончился. Ранее мужчина был признан виновным в вождении под кокаином и других многочисленных нарушениях ПДД.

Широкой общественности Каттай стал известен 7 сентября 2009 года, когда на своем BMW X5 на бульваре Сыпрузе в Таллинне снес столб электропередач и подрался с прибывшими на место полицейскими, за что был наказан 1100 часами общественно-полезных работ.