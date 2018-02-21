Заведующий клиники по уходу Портовой больницы Марк Левин и его коллега задержаны по подозрению во взяточничестве

Во вторник директор клиники по уходу Ляэне-Таллинской центральной больницы (Портовой) Марк Левин и руководитель сестринской клиники Маре Леппик подали заявления об уходе в связи с подозрением в неоднократном получении взятки от близких пациентов, находившихся на лечении в их учреждении. Они были задержаны сотрудниками ЦеКриПо.

В соответствии с подозрением, близкие пациентов, нуждающихся в патронажном уходе, платили Левину или Леппик за то, чтобы их родной получил без очереди лечение, оплачиваемое Больничной кассой, или же в течение более короткого времени.

В ходе уголовного производства было выявлено более 20 человек, которых имеются основания подозревать в даче взятки.

Прокурор по особо важным делам Леэлет Кивиоя пояснила, что это были не цветы доктору: «В данном случае есть основания полагать, что подозреваемые брали от родственников пациентов деньги за то, чтобы их — пациентов — вообще взяли на лечение, или же держали в больнице дольше обещанного. Злоупотребляя служебным положением в личных целях, они снизили возможность попасть в больницу по уходу пациентам, желавшим получить лечение честным путем».

По словам председателя правления LTKH Имби Мокс, коррупционная деятельность в их больнице абсолютно неприемлема. «Случай очень прискорбный, подозрениям в коррупции — не место в больнице. Ждем, что следственные органы выяснят правду, и мы всесторонне сотрудничаем с полицией, чтобы посодествовать скорейшему разрешению ситуации», - прокомментировала Мокс.

До назначения и.о. главы патронажной клиники и сестринского дела их обязанности исполняют председатель правления LTKH Имби Мокс и руководитель сестринского дела Айви Кабур.

Следствие по делу ведут ЦеКриПо и Пыхьяская окружная прокуратура.