Застреливший в Вильянди невинного человека приговорен к длительному тюремному заключению

Тартуский уездный суд признал 39-летенго Реэне Петерсона виновным в незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, попытке убийства и убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

На основании доказательств суд пришел к выводу, что Петерсон вменяем и что исключающие противоправность преступлений обстоятельства отсутствуют. При вынесения приговора суд руководствовался личностью обвиняемого, способом совершения преступления и поведением Петерсона. Ни смягчающих (в том числе чистосердечного раскаяния), ни отягощающих обстоятельств выявлено не было.

Также подсудимый должен будет возместить процессуальные расходы на сумму 5981 евро, а также возместить потерпевшему ущерб в размере 100 евро.

Согласно обвинениям, 15 апреля Петерсон купил в магазине дискорез и режущую цепь, пришел к себе домой, разрезал дверь оружейного сейфа и достал из него огнестрельное оружие системы Нагана, после чего вышел на лестничную клетку дома по адресу Валуоя пуйестеэ, 22 в Вильянди и начал стрелять в дверь квартиры этажом выше, в которой в тот момент пребывали женщина и маленький ребенок. С счастью, никто не пострадал. После этого подозреваемый выстрелил в стоявших между вторым и третьим этажом мужчину и женщину. Одна из пуль попала мужчине в спину, в результате чего он скончался на месте.

”После стрельбы стрелявший оставил оружие в своей квартире и попытался сбежать. Приказу полиции остановиться он не подчинился, из-за чего полиция произвела один предупредительный выстрел из служебного оружия, и мужчину удалось задержать сразу в окрестностях дома. В ходе задержания никто не пострадал", — рассказал тогда оперативный руководитель Лыунаской префектуры Хельмер Халлик.