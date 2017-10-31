Застреленный на площади Вабадузе мужчина увлекался конспирологией, а весной оголился перед Рийгикогу

В больнице скончался мужчина, который угрожал прохожим двумя ножами в центре Таллинна и был застрелен сотрудником полиции. Оказывается, весной он оголил себя перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа, а его последние посты в социальных сетях настораживают.

В Facebook и Twitter мужчина объявил, что люди запрограммированы и контролируются государством. В ночь на понедельник он объявил, что вся его семья мертва, и просил обратить на это внимание.

"Исследуйте картину с лошадью, там есть много всего. Надеялся, что семью пощадят, но видимо, нет. Жестоко", — писал он.

Кроме того, он написал по-английски: "Кажется, последней вечери не будет".

Delfi поговорил с людьми, которые знали погибшего, но не общались с ним годами. По их словам, такое поведение для них стало сюрпризом, так как мужчина был из приличной семьи и такое поведение невозможно было предугадать.

В социальных сетях есть фотографии, где он позирует перед зданием Рийгикогу. Данный "протест" состоялся в апреле этого года.

Позавчера мужчина также начал активно писать странные сообщения, смысл которых состоит в том, что ЦРУ за всеми следит, а люди — запрограммированы: "У ЦРУ есть гамильтоновский искусственный интеллект, вы все запрограммированы".

Около 11 часов во вторник поступило сообщение о том, что по улице Харью передвигается мужчина с двумя ножами в руках. Сотрудники правопорядка приказали ему положить нож на землю. Полиция сделала три предупредительных выстрела и один выстрел непосредственно в нападавшего. Мужчина получил тяжкие повреждения и его доставили в больницу, где он скончался.

По словам префекта Пыхьяской префектуры Кристиана Яани, разгуливавший в центре Таллинна мужчина был 33-летним гражданином Эстонии. На теле у мужчины были написаны маркером какие-то слова. По информации СМИ, среди них было написано слово "дурак" по-эстонски.