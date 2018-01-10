Заслуженный полицейский пес Комо вышел с почестями на пенсию

10 января в Тарту торжественно проводили на пенсию служебную собаку Комо. Под руководством кинолога Рауно Раммо Комо охранял границу, задерживал нарушителей границы, находил заблудившихся в лесу людей, а также неоднократно занимал призовые места на соревнованиях по послушанию.

Кинолог Рауно Раммо и Комо начали вместе работать на кордоне Саатсе, кроме охраны границы и поисков пропавших людей почти за 10 лет работы острый нос Комо помогал также находить и, например, контрабандные сигареты, сообщает пресс-служба полиции.

"В течение всего этого времени Комо был мне хорошим коллегой и, можно сказать, сыном, мы с ним вместе и на работе, и дома. Он мой друг, которому я всегда могу доверять и который никогда меня не подводил", — говорит о своем заслуженном воспитаннике Рауно Раммо.

"За эти годы Комо достиг многого и он может спокойно отправиться на заслуженный отдых, тем более, что у него есть достойный приемник", — сказал руководитель Лыунаской префектуры Валло Коппель на торжественном мероприятии провода служебной собаки на пенсию. Вместе с Комо в семье кинолога Рауно Раммо подрастает молодая служебная собака Дакс, на счету которого уже есть несколько достижений.

Кроме достижений в работе, Комо неоднократно успешно выступал на международных профессиональных соревнованиях служебных собак и провозил домой кубки и медали. На мероприятии, устроенном в его честь, Комо еще раз продемонстрировал, что и в почтенном возрасте он точно выполняет команды и задания своего кинолога.

Префект Валло Коппель и майор полиции Тыну Тянав передали Комо и Рауно Раммо подарки и сувениры от коллег из Департамента полиции и погранохраны в знак благодарности за проделанную работу.