Защитники животных: причиной гибели 10 кошек мог быть только поджог приюта!

В волости Мартна при пожаре в приюте домашних животных, принадлежащем Эстонскому обществу защиты животных, погибли 10 кошек.

В пятницу, примерно в два ночи, президент Эстонского общества защиты животных Хейки Валнер принял звонок руководителя отделения организации в Южной Эстонии Кайи Паалберг. Та сообщила, что основанный в прошлом году в волости Мартна (Ляэнемаа) кошачий приют горит.

Через полчаса после начала пожара защитники животных были на месте.

Они увидели горящий автобус, в котором находился весь предусмотренный для помощи кошкам инвентарь. Сарай, в котором содержались животные, к тому моменту практически сгорел.

При тушении пожара пришлось отключить электричество во всем населенном пункте, так как огонь дошел до электролинии.

Паалберг уверена, что причиной пожара мог быть только поджог.

”Ничто там не могло само загореться! Там нет электричества, очагов горения, в приютах не курят! Стены были влажные, а в последнее время шли дожди! Железно — это поджег!”, — подчеркнула Паалберг

Обществу защиты животных недавно пожертвовали новый кошачий дом. В сгоревшем сарае находилось все необходимое для его оборудования.

Пожаром также уничтожен автобус, который использовался для помощи кошкам. В данный момент Общество защиты животных самостоятельно не может организовать поддержку животных в этом месте, поэтому благодарно за любую помощь.

Союз защиты животных подал в полицию заявление по факту поджога, уничтожения имущества, убийства животных.

Пресс-представитель Спасательного департамента сказал Delfi, что пока рано делать выводы о причинах пожара.

У Эстонского общества защиты животных также есть приют для лесных животных, под Отепя, и приют для собак, в Ярвамаа.