Зарезавший в Йыгеваском уезде соотечественника гражданин Латвии получил 10 лет тюрьмы

В понедельник, 11 декабря, Тартуский уездный суд признал гражданина Латвии Владимира Богданова (31) виновным в убийстве своего соотечественника и приговорил его к 10 годам лишения свободы, передает rus.err.ee.

Суд счел, что вина Богданова в убийстве доказана, он проведет за решеткой 10 лет. Отсчет срока отбывания начинается с 30 сентября прошлого года — даты, когда гражданин Латвии был задержан по подозрению в совершении преступления, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского уездного суда Криста Тамм.

В качестве дополнительного наказания суд постановил выслать Богданова из страны и на 10 лет запретить ему въезжать в Эстонию.

Согласно обвинению, 30 сентября прошлого года в поселке Адаваре Владимир Богданов нанес одно ножевое ранение 37-летнему мужчине в область головы и минимум два раза ударил его ножом в область тела. Пострадавший — гражданин Латвии — на следующий день скончался от полученных травм.