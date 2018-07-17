Зарабатывали как могли. Андрес Анвельт о фарцовщиках и проститутках в 80-е

Вторая группа — это так называемые государственные воры, которые в госпредприятиях или госучреждениях откладывали для себя находящиеся в дефиците вещи, а затем втридорога продавали их отчаявшимся и уставшим от поисков покупателям. Тут тоже был богатый ассортимент: от продовольственных продуктов до разрешения на покупку автомобиля. Кстати, в советское время наряду с убийством и госизменой в уголовном кодексе была еще одна статья, которая могла привести к расстрелу, это 93-я статья (и примечание к ней) о хищении государственного имущества в особо крупных размерах. В Эстонии таких случаев особо не было, но в Москве в 80-е было несколько громких процессов, в рамках которых удалили руководителей главных торговых центров.

У нас в самом большом дефиците было все, что связано с автомобилями: машины, запчасти, техобслуживание… Самым деловым человеком в обществе был мастер по ремонту автомобилей. Очень многие родители были счастливы, если их ребенок становился либо вышеупомянутым мастером, либо таксистом, барменом, либо работал в той сфере, где крутились большие деньги, а значит, можно было жить гораздо лучше остального народа. Но этому празднику вскоре суждено было завершиться — в конце 80-х именно в двери этих ”счастливчиков” постучались рэкиты — так тогда называли организованных преступников — с требованием своей доли.

Зарождение фарцы

Но вернемся же обратно к фарцовщикам — с ними я соприкасался довольно тесно, когда от милицейской школы проходил практику в спецслужбе отеля ”Виру”. На самом деле, официальное название этого подразделения звучало как ”Специальный отдел МВД по борьбе с преступлениями, направленными против иностранцев” или что-то вроде этого. В Таллинне этот отдел, по-моему, работал со времен Олимпиады или даже раньше, так как Таллинн на ряду с Ленинградом и Москвой был одним из немногих советских городов, где были Интуристы, то есть построенные специально для туристов из капиталистических стран отели, которые массово наполнялись и у которых были прямые связи с западными государствами.

Эстония была окном в Финляндию еще с 70-х годов, когда Брежнев и финский президент Кекконен ударили по рукам, построили отель ”Виру” и пустили регулярный паром между двумя странами. Кроме того, благодаря их договоренностям, финны стали единственными туристами из капиталистического мира, у которых была возможность провести у нас одну ночь без визы. Такая привилегия дала толчок деятельности фарцовщиков. Когда ”Георг Отс” прибывал в порт, у нас, милиционеров, день переставал быть томным. А именно, мы всем отделом выстраивались перед входными дверями отеля ”Виру”, образуя коридор: когда приезжал автобус с дорогими гостями, последние могли со своими чемоданами безопасно дойти до ресепшена. То, что гости были дорогие, знали и те сверкающие жаждой наживы глаза, которые выглядывали отовсюду и выслеживали свою жертву, как волки из леса высматривают овечек на лугу. Бывало и так, что малейшая невнимательность финнов или же наших работников заканчивалась бегами чемоданов: несущийся мимо автобуса волк захватывал с собой жертву, то есть чемодан финна, и исчезал со скоростью, которой позавидует любой спортсмен. Но это был так называемый низший класс фарцовщиков.