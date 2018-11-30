30.11.2018, 07:45

Закончившийся смертью отца семейства конфликт в Валга начался с сигареты. Досталось не только жертве

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rus.delfi.ee
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Valga Voorimehe pubi
Valga Voorimehe pubiFoto: Marko Nõmmik

В прошлую субботу драка у паба Voorimehe в Валга закончилась тем, что 37-летний мужчина скончался. Подозреваемый в преступлении 17-летний молодой человек сказал, стоя перед судом, что сожалеет, что все так закончилось.

Советник прокуратуры по прессе Каури Синкевичус сказал вчера Delfi, что по-прежнему идет активный сбор доказательств и обстоятельства происшествия проверяют. "Точный ход событий пока невозможно уточнить", — отметил он.

"Но недоразумение началось, когда один из молодых людей попросил у другой компании сигарету. Затем возникла драка, в ходе которой удары получили несколько человек, но тяжелую травму получил только 37-летний мужчина", — добавил он. У мужчины остались жена и двое детей.

Синкевичус сказал, что подозреваемый в преступлении 17-летний молодой человек три года назад был наказан за ненадлежащее физическое обращение. "На прошедшем во вторник в Валгаском доме суда заседании по аресту молодой человек сожалел, что происшествие закончилось так печально. По словам подозреваемого, он хотел защитить себя и своего знакомого в возникшем конфликте", — добавил Синкевичус.

Окружная прокуратура на заседании во вторник ходатайствовала об аресте 17-летнего молодого человека, но суд это ходатайство не удовлетворил. Решили, что нет причины считать, что на свободе он может продолжить совершение преступлений.

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