Заключенный Вируской тюрьмы не вернулся вовремя: министерство просит помощи

В воскресенье, 13 августа, после обеда в Вирускую тюрьму в назначенное время не вернулся заключенный Леонид Сергеев.

42-летний Леонид Сергеев среднего телосложения, его рост составляет примерно 180 см, у него круглое лицо и карие глаза, две татуировки на левой руке — маленькая звезда на среднем пальце и крест на мизинце. Мужчина хромает на одну ногу, общается, как на русском, так и на эстонском языке, пишет rus.err.ee со ссылкой Министерство юстиции.

Когда мужчина ушел из тюрьмы, то на нем были черные спортивные штаны и темный флисовый свитер, поверх которого была синяя пуховая жилетка.

Министерство просит всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, связаться с полицией по короткому номеру 112 или по номеру 53 017 057.