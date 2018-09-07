07.09.2018, 09:16

Заключенный открытой тюрьмы вовремя не вернулся в тюрьму, его ищут

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rus.delfi.ee
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Edgar Viiard
Edgar ViiardFoto: Vanglateenistus

Вчера, 6 сентября, не вернулся к предусмотренному времени в Таллиннскую открытую тюрьму заключенный Эдгар Вийард, местонахождение которого до сих пор неизвестно.

Рост 35-летнего Вийарда — около 179 см, у него большие глаза и круглое лицо. Из особых примет у Вийарда на правой икре татуировка с изображением рыбы, на правом плече крест в готическом силе и череп в каске, на внутренней стороне правой руки дельфин, на плече левой руки лежащий леопард и на спине племенная татуировка. За правым ухом и в правом уголке рта у него 4-сантиметровый шрам.

Уходя из тюрьмы, Вийард был одет в серую кепку, серые спортивные штаны и кофту и темную спортивную обувь. При себе у него была темная кожаная сумка через плечо.

Эдгар Вийард отбывает наказание за ограбление.

Таллиннская тюрьма начала по этому делу уголовное производство по статье, которая рассматривает уклонение от отбывания наказания в случае заключенного, которому разрешено покидать учреждение заключения. В случае признания виновным лицо может быть наказано тюремным заключением сроком до одного года.

Всех, кому известно местонахождение названного лица, просят незамедлительно сообщить об этом по номеру 112 или по телефону тюремной службы 612 7500.

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