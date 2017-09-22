Загадка решена: интервью Delfi cо шведским инспектором полиции, ведущим дело погибшего в субботу эстонца

Умерший в субботу в Швеции эстонец разбил голову об асфальт еще в пятницу, упав затылком на дорогу без посторонней помощи. Не знающие шведского и английского друзья пострадавшего опоздали с вызовом скорой.

Расследованием гибели эстонца в Швеции занимается инспектор полиции Хокан Ий (Håkan Ij). В интервью Delfi он пояснил, что распространенное СМИ предположение, согласно которому погибший упал с дерева, не имеет никакого отношения к действительности. На самом деле он, будучи нетрезвым, получил приведшую к смерти травму, неудачно упав во дворе своего дома — ударившись затылком об асфальт.

- Что конкретно произошло с погибшим мужчиной?

- Расследование еще не закончилось, но по всей вероятности это несчастный случай. Мужчина упал еще в пятницу вечером. Его друзья думали, что, если он немного отдохнет, ему станет лучше. В субботу его друзья поняли, что дело гораздо серьезнее. Они положили пострадавшего в багажник машины и поехали в место, где кто-нибудь, знающий шведский или английский язык, мог бы вызвать скорую помощь. К сожалению, было уже слишком поздно.

- Следовательно, к смерти привела травма головы?

- Да. Мы пока не на 100 процентов уверены, но это очень вероятно. Окончательный вывод сможем сделать после отчета о вскрытии.

- Почему в начале подумали, что мужчина был избит до смерти?

- Друзья погибшего человека не говорят ни по-шведски, ни по-английски, и это привело к непониманию между ними и сотрудниками скорой помощи. Изначальной информация поступила именно от медиков, которые посчитали случай подозрительным, прежде всего, по причине того, что потерпевший мужчина находился в багажнике автомобиля. Но теперь мы знаем, что мужчины все-таки хотели помочь пострадавшему.

- Эстонское издание Õhtuleht утверждает, что мужчина получил смертельные травмы, упав с дерева. Соответствует ли это каким-либо образом действительности?

- Нет, не соответствует. С дерева он совершенно точно не падал.

- Когда закончится следствие?

- Точно сказать не могу. Возможно уже на следующей неделе. В том, что мужчина получил приведшую к смерти травму, ударившись затылком об асфальт, мы почти уверены.