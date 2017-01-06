В четверг на прошлой неделе полиция обнаружила в реке Ягала автомобиль Honda, который лежал прямо у подножия водопада. Полиции до сих пор не удалось выяснить детали инцидента и личность владельца автомобиля, так как их было довольно много.

Внутри машины никого не было. По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, спасатели проверили реку, но человека в воде не нашли. Кроме того, на автомобиле не было регистрационных номеров.

”На данный момент считаем наиболее вероятным, что машина случайно съехала вводу, или ее туда специально столкнули. В тот же день полицейские вместе со спасателями проверили саму реку и ее округу, и у нас нет оснований полагать, что в инциденте кто-либо пострадал”, — сообщила Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Оля Кивистик.

Она добавила, что удалось лишь выяснить, что автомобиль неоднократно продавали, но в автомобильном регистре ни разу не был изменен владелец автомобиля. На данный момент полицейские пытаются найти информацию о предыдущих владельцах, чтобы выйти на последнего владельца автомобиля.

Согласно закону, ходатайствовать об изменении данных в регистре нужно в течение пяти дней с момента покупки. Тогда в случае какого-либо инцидента можно всегда определить, кому принадлежит автомобиль.