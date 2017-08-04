Задержанным в Испании предполагаемым главарем наркобанды оказался криминальный авторитет Вячеслав Гулевич

Госполиция Испании и агенты гражданских спецслужб по просьбе эстонских властей провели в провинции Малага операцию с участием эстонской полиции, в результате которой были задержаны четверо мужчин в возрасте 27-57 лет, в том числе известный криминальный авторитет Вячеслав Гулевич.

Задержанный в Испании предполагаемый главарь наркобанды был заключен под стражу по решению суда. В отношении заключения под стражу задержанных в Эстонии суд вынесет решение в ближайшее время.

Надежный источник сказал Delfi, что задержанным в Испании является Вячеслав Гулевич. В Департаменте полиции и погранохраны также подтвердили, что он есть среди задержанных.