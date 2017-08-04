Задержанным в Испании предполагаемым главарем наркобанды оказался криминальный авторитет Вячеслав Гулевич

Госполиция Испании и агенты гражданских спецслужб по просьбе эстонских властей провели в провинции Малага операцию с участием эстонской полиции, в результате которой были задержаны четверо мужчин в возрасте 27-57 лет, в том числе известный криминальный авторитет Вячеслав Гулевич.

Задержанный в Испании предполагаемый главарь наркобанды был заключен под стражу по решению суда. В отношении заключения под стражу задержанных в Эстонии суд вынесет решение в ближайшее время.

Надежный источник сказал Delfi, что задержанным в Испании является Вячеслав Гулевич. В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что он есть среди задержанных.

Десять лет назад издание Eesti Ekspress писало, что Гулевич, также известный как Слава Кемеровский, является лидером самой влиятельной и опасной группировка в Эстонии — Кемеровской.

В Государственной прокуратуре подтвердили, что задержанные на этой неделе по подозрению в наркобизнесе являются членами Кемереовской преступной группировки. В Испании был задержан предположительный главарь банды (по данным Delfi, речь идет о Гулевиче). В Эстонии задержаны трое человек, один из них являлся ключевой фигурой, двое остальных — рядовыми членами группировки. ”На основании собранных доказательств можно утверждать, что в преступной группировке было четкое распределение ролей и задач. Действительной целью преступной группировки являлось совершение наркопреступлений с целью получения криминальной прибыли”, — сообщил государственный прокурор Вахур Верте. ”Не исключаю, что круг подозреваемых по данному уголовному делу расширится”, — добавил он.

PPA

Верте подчеркнул, что на протяжении всего следствия очень важным было сотрудничество с испанскими коллегами. ”Совместная работа на международном уровне стала для нас обыденным явлением, и проведенная на этой неделе операция доказывает ее эффективность”, — отметил госпрокурор.

Представитель Центральной криминальной полиции Аго Лейс сказал, что задержаниям предшествовало полтора года предварительного следствия. ”В первой половине недели долгая работа была реализована и мы задержали подозреваемых одновременно в Эстонии и Испании. Уже много лет мы поддерживаем контакт с полицией и Гражданской гвардией Испании и хорошо понимаем друг друга. Эти задержания в очередной раз показали преступникам, что мы найдем их и на другом конце Европы”, — сказал Лейс.

Собранная к сегодняшнему моменту информация однозначно указывает на то, что, находясь на свободе, подозреваемые могут продолжить совершение преступлений, в связи с чем прокуратура ходатайствовала об их аресте. В отношении заключения под стражу задержанных в Эстонии мужчин суд вынесет решение в ближайшее время. Задержанный в Испании мужчина уже находится под стражей и будет выслан в Эстонию.

В рамках данного уголовного дела прошли аресты недвижимости, транспортных средств и наличных средств.

Досудебное производство ведет служба по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции под руководством Государственной прокуратуры.