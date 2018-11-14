Задержанный в волости Тапа алководитель получил реальный тюремный срок

Вечером 10 ноября полиция получила звонок на номер 112 о том, что в волости Тапа передвигается автомобиль, за рулем которого может находиться нетрезвый водитель. Через несколько минут полицейские Раквереского отделения полиции обнаружили автомобиль Volkswagen, которым управлял 38-летний мужчина в состоянии опьянения. Полицейские установили также, что у водителя отсутствует право на управление транспортным средством.

По словам руководителя службы превенции и ведения производства по делам Йоэля Алла, этот случай является наглядным примером того, как важно замечать потенциально опасные ситуации и не оставаться равнодушным. „Даже один звонок может иметь решающее значение. Еще раз большое спасибо человеку, который сообщил об опасном водителе. Такие звонки предупреждают потенциальные ДТП и помогают сделать наши дороги безопаснее, — сказал Йоэль Алла. — Вызывает беспокойство то, что в машине находились два пассажира, которые не только позволили пьяному человеку сесть за руль, но и сами сели в машину к такому водителю и были готовы подвергнуть свою жизнь риску. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — это крайне безответственный поступок, и такие поездки могут закончиться трагически".