Задержанный в волости Тапа алководитель получил реальный тюремный срок

Благодаря поступившему в субботу на короткий номер тревоги 112 звонку полицейскими был задержан водитель в состоянии алкогольного опьянения. 12 ноября решением Вируского уездного суда 38-летний мужчина был признан виновным в неоднократном управлении транспортным средством в состоянии опьянения и в качестве наказания по совокупности ему было присуждено реальное тюремное заключение сроком один год и десять месяцев.
Вечером 10 ноября полиция получила звонок на номер 112 о том, что в волости Тапа передвигается автомобиль, за рулем которого может находиться нетрезвый водитель. Через несколько минут полицейские Раквереского отделения полиции обнаружили автомобиль Volkswagen, которым управлял 38-летний мужчина в состоянии опьянения. Полицейские установили также, что у водителя отсутствует право на управление транспортным средством.
По словам руководителя службы превенции и ведения производства по делам Йоэля Алла, этот случай является наглядным примером того, как важно замечать потенциально опасные ситуации и не оставаться равнодушным. „Даже один звонок может иметь решающее значение. Еще раз большое спасибо человеку, который сообщил об опасном водителе. Такие звонки предупреждают потенциальные ДТП и помогают сделать наши дороги безопаснее, — сказал Йоэль Алла. — Вызывает беспокойство то, что в машине находились два пассажира, которые не только позволили пьяному человеку сесть за руль, но и сами сели в машину к такому водителю и были готовы подвергнуть свою жизнь риску. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — это крайне безответственный поступок, и такие поездки могут закончиться трагически".
По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Айна Тали, менее месяца назад этот водитель был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и суд вынес ему в качестве наказания десять месяцев заключения условно с испытательным сроком в полтора года. "Так как лицо не сделало правильных выводов из предыдущего наказания, я ходатайствовал в качестве наказания о реальном тюремном заключении ", — пояснил Айн Тали.
В этом году полицейские Идаской префектуры задержали более 1000 нетрезвых водителей, из них более 160 были задержаны благодаря звонкам на номер 112. Из задержанных в Идаской префектуре водителей 453 были в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке. В Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа в этом году нетрезвые водители стали причиной 53 ДТП, в которых погиб один человек и получили повреждения 22 человека.