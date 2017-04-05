Задержанный в Ирландии наемный убийца — известный в эстонском преступном мире Имре Аракас

Центральная криминальная полиция подтвердила Delfi, что задержанный в Ирландии предполагаемый наемный убийца — никто иной как Имре Аракас. В Эстонии его давно связывали с преступным миром.

Аракас стал знаменит в Эстонии в 1979 году, когда его судили за воровство, однако он сумел сбежать из-под стражи прямо из зала суда на Тоомпеа.

В 1996 году эстонская полиция арестовала Аракаса по подозрению в совершении заказных убийств, однако его вину доказать не удалось.

Аракаса связывают с убийствами в начале и середине 90-х годов нескольких членов эстонской группировки, известной как "Группировка Птицефабрики".

19 декабря 2011 года суд признал Аракаса виновным по делу об инсценировке наемного убийства в искусственном создании улик, подстрекательстве к даче ложных показаний и незаконном обращении с огнестрельным оружием или боеприпасами к нему. Аракаса приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Аракас жил в испанском городе Марбелья, но, по слухам, активно скупал недвижимость в Эстонии. В Марбелье есть своя эстонская диаспора, многих жителей которой в начале 2000-х связывали с наркобизнесом.

В интервью Eesti Ekspress в 2015 году на вопрос о том, ведет ли он по-прежнему опасный образ жизни, Аракас ответил: "Может быть, немного веду".

В Дублине во время операции против организованной преступности ирландская полиция задержала трех мужчин, один из которых является наемным убийцей из Эстонии, пишет The Irish Times.

Согласно данным издания, Аракас заработал за убийство 100 000 евро. Сам он утверждает, что не связан с преступностью и занимается бизнесом с недвижимостью.

Полиция сообщает, что мужчина прибыл в Ирландию, чтобы работать на банду Кинахана. Атаки банды Кинахана против семьи Хатч и связанных с ними людей уже привели к 11 смертям. Из банды Кинахана погиб лишь один человек.