17.12.2018, 12:00

Задержанная за рулем в пьяном виде сотрудница полиции получила условное наказание

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rus.delfi.ee
EST 157
Keity Liivakivi
Keity Liivakivi kohtusFoto: Kaspar Pokk

Совершившая год назад ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бывшая сотрудница полиции Кейти Лийвакиви сегодня получила наказание — правда, условное.

Лийвакиви приговорили к условному наказанию и отобрали права на полгода.

29 декабря 2017 года в волости Хяэдамеэсте в Пярнумаа съехали в кювет две сотрудницы полиции. У обеих женщин уровень алкоголя в крови превышал 1,5 промилле.

В итоге обе полицейские остались без работы, но наказание получила лишь Лийвакиви, управлявшая автомобилем.

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