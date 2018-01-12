Задержан подозреваемый в вооруженном ограблении заправок в Тарту

По ходатайству Лыунаской окружной прокуратуры суд взял под стражу 28-летнего мужчину, которого подозревают в вооруженном ограблении двух заправок в Тарту 4 и 7 января.

Согласно подозрению, мужчина вместе с подельником совершил вооруженное ограбление заправки по адресу Яама, 173А в Тарту. Его также подозревают в совершенном 7 января ограблении заправки по адресу Яама, 82.

Полиция задержала мужчину утром 11 января.

Подозреваемый был ранее неоднократно наказан в уголовном порядке. По словам прокурора, в случае обвинительного приговора его ждет от трех до пяти лет лишения свободы.

В ночь на 4 января, около 00:55, двое молодых людей высокого роста, угрожая ножом, ограбили автозаправку Premium 7 по адресу Яама, 173А в Тарту. В ходе случившегося никто не пострадал. Ущерб составил примерно 240 евро.

Ночью 7 января, около 00:25, в автозаправку Olerex по адресу Яама, 82 в Тарту зашел высокий молодой человек и, угрожая ножом, забрал около 100 евро наличными. В результате инцидента никто не пострадал.