Зачем патрульных полицейских снабдят электрошокерами?

На прошлой неделе поступило сообщение о планах по снаряжению патрульных полицейских электрошоковым оружием.

На данный момент в их распоряжении находятся наручники, телескопическая дубинка и огнестрельное оружие, а во втором полугодии добавятся и электрошокеры. Согласно тендеру, сначала будет закуплено около ста тазеров, однако в планах снабдить ими все патрули.

По словам ведущего инструктора по спецподготовке Департамента полиции и погранохраны Ханнеса Хаава, применение электрошокера является практически последней мерой при попытке остановить действия преступника, но в каждом отдельном случае полицейский сам оценивает ситуацию и выбирает соответствующий метод.

Основная роль тазера как части снаряжения патрульного будет заключаться в устрашении. Поскольку его применение более вероятно, чем применение огнестрельного оружия, то и предупреждение будет действовать более эффективно.

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”В Финляндии электрошокеры уже на протяжении многих лет используются в качестве спецсредств полицейских. Опыт северных соседей показывает, что обычно правонарушение заканчивается уже после того, как полицейский предупредит нарушителя о том, что в случае неповиновения намерен использовать электрошокер”, — сказал он.

Электрошокеры, которыми планируется снабдить эстонскую полицию, действуют как дистанционно, так и контактно. Максимальный радиус действия составляет 7,5 метров, наиболее эффективный — 1-3 метра. После нажатия на спуск оружие выпускает два гарпуна, которые закрепляются на теле или одежде человека и проводят через его мышцы заряд тока, на пять секунд вызывая в месте прикрепления паралич.

По оценке Хаава, речь идет о самом безопасном из всех находящихся в распоряжении полицейских средств, а мифам о негативных последствиях его применения — например, об опасности для сердца — не найдено научного подтверждения.