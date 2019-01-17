17.01.2019, 17:20

”Забрали даже обувь, отказывают в медпомощи. Муж объявит голодовку”. Супруга заключенного — об условиях и обращении в тюрьме

Минюст опровергает
Ольга Привалова
Ольга Привалова
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фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В июне 2013 года Харьюский уехдный суд приговорил 43-летнего Сергея Старых к 9 годам тюрьмы за покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова. В августе же прошлого года суд отказал ему в УДО. С редакцией rusDelfi связалась женщина, представившаяся Марией Старых, называющая себя его женой, и поведавшая журналистам о ненадлежащем, с ее точки зрения, обращении с ним в тюрьме, а также о планах супруга объявить голодовку.

”Ну, мы будем разбираться”

„Я обеспокоена тем, что после переезда на новую тюрьму у моего мужа Сергея Старых администрация тюрьмы забрала практически все личные вещи, включая личную обувь — кроссовки. Из-за чего уже месяц мой муж не может выйти на улицу с 7 декабря 2018 по причине того, что нет обуви. Администрация тюрьмы не спешит разбираться в данной проблеме”, — утверждает написавшая.

По словам Марии Старых, его контактное лицо постоянно говорит, что ”ну, мы будем разбираться”.

”Также уже больше месяца мой муж не может попасть на прием к терапевту. Администрация тюрьмы никак это не комментирует”, — утверждает написавшая.

Тюрьма, по мнению женщины, способствует разрушению их брака. ”Нам отказывают в свиданиях без объяснения причины”.

В протест этому ее муж Сергей Старых объявит голодовку с 15 февраля 2019 года, утверждает Старых.

Мы обратились с просьбой прокомментировать данное письмо Министерство юстиции. Их ответ был краток. ”Мы не может делиться личными данными заключенных, однако, у нас нет подозрений, что тюрьма обращается с ним ненадлежащим образом”, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус.

Взрывчатка под автомобилем

Напомним, как развивались события.

Полиция безопасности возбудила уголовное дело 31 мая 2012 года после того, как под припаркованным по адресу Тартуское шоссе, 53 автомобилем Игоря Савенкова "Мерседес" было найдено самодельное взрывное устройство.

Позднее в качестве подозреваемых по делу были задержаны и арестованы Ральф Миллер и Сергей Старых, и в июне 2013 года Харьюский уездный суд приговорил Миллера к 11-летнему тюремному заключению, а Старых — к 9 годам тюрьмы.

По словам обвиняемых, установив взрывчатку под автомобиль Савенкова, они хотели лишь напугать последнего, но не взорвать.

Согласно материалам обвинения, Миллер пытался востребовать с Игоря Савенкова крупный денежный долг, а когда понял, что вернуть деньги не получается, он решил убить предпринимателя, надеясь, что после этого с ним рассчитаются напуганные родственники бизнесмена.

В 2018 году судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении 43-летнему Сергею Старых.

Отказ в УДО вступил в законную силу в конце августа, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу осужденного, а ранее как Харьюский уездный суд, так и Таллиннский окружной суд отказали Старых в возможности досрочного освобождения из тюрьмы под электронное наблюдение, посчитав его необоснованным.

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