”Забрали даже обувь, отказывают в медпомощи. Муж объявит голодовку”. Супруга заключенного — об условиях и обращении в тюрьме

”Ну, мы будем разбираться”

„Я обеспокоена тем, что после переезда на новую тюрьму у моего мужа Сергея Старых администрация тюрьмы забрала практически все личные вещи, включая личную обувь — кроссовки. Из-за чего уже месяц мой муж не может выйти на улицу с 7 декабря 2018 по причине того, что нет обуви. Администрация тюрьмы не спешит разбираться в данной проблеме”, — утверждает написавшая.

По словам Марии Старых, его контактное лицо постоянно говорит, что ”ну, мы будем разбираться”.

”Также уже больше месяца мой муж не может попасть на прием к терапевту. Администрация тюрьмы никак это не комментирует”, — утверждает написавшая.

Тюрьма, по мнению женщины, способствует разрушению их брака. ”Нам отказывают в свиданиях без объяснения причины”.

В протест этому ее муж Сергей Старых объявит голодовку с 15 февраля 2019 года, утверждает Старых.

Мы обратились с просьбой прокомментировать данное письмо Министерство юстиции. Их ответ был краток. ”Мы не может делиться личными данными заключенных, однако, у нас нет подозрений, что тюрьма обращается с ним ненадлежащим образом”, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус.

Взрывчатка под автомобилем

Напомним, как развивались события.