”Забрали даже обувь, отказывают в медпомощи. Муж объявит голодовку”. Супруга заключенного — об условиях и обращении в тюрьме
В июне 2013 года Харьюский уехдный суд приговорил 43-летнего Сергея Старых к 9 годам тюрьмы за покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова. В августе же прошлого года суд отказал ему в УДО. С редакцией rusDelfi связалась женщина, представившаяся Марией Старых, называющая себя его женой, и поведавшая журналистам о ненадлежащем, с ее точки зрения, обращении с ним в тюрьме, а также о планах супруга объявить голодовку.