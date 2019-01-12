Заблудившихся на болоте в Южной Эстонии семерых детей спасли благодаря смелости 9-летнего мальчика

Были слышны разговоры детей, в тоже время и плач. Заблудившихся детей было семь. Потихоньку выяснилось, что дети были в походе на болоте и руководитель группы разрешил детям перед поездкой домой еще немного самостоятельно погулять на краю болота. Дети же отошли подальше от места остановки и не нашли обратной дороги. Они бродили несколько часов, пока не поступил звонок на номер экстренной помощи.

Позвонил 9-летний Стенар: "Мы не знаем, где мы. Здесь такая сделанная из палочек тропа", — описал он. На фоне был слышен плач других детей: кто-то жаловался, что проголодался, кто-то считал, что видит в темноте медведя. Дети были напуганы и не знали, что с ними будет.

Общавшийся же с полицией Стенар сохранял спокойствие и старался делать так, как советовали: держаться с друзьями вместе и двигаться по следам в снегу обратно до первого места остановки со скамейками или походным домиком. И таким образом исключить, что дети неосмотрительно окажутся далеко в чащобе. Позиционирование дало понять, что дети в болоте Меэникунно. Слышавшие вызов на радиостанции сотрудники службы быстрого реагирования погранохраны были поблизости и отправились к болоту. Было уже темно и холодно. Поскольку аккумулятор телефона Стенара должен был скоро сесть, дежурный посоветовал между звонками держать телефон в тепле за пазухой, чтобы сохранить заряд аккумулятора. Так мальчик и делал.

Сотрудники службы быстрого реагирования погранохраны шли навстречу детям в надежде найти то место остановки или походный домик, куда они должны были вернуться. Нашли компанию уставших, но радостных детей, которых посадили в автобус погранохраны в тепло. Здесь вся история могла бы получить счастливое завершение, если бы не обнаружилось, что двух детей в этой группе не хватает.