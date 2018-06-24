24.06.2018, 15:50

"Забавы" с воздушкой, семейное насилие, драки. В Яанову ночь полиция получила больше вызовов, чем обычно

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rus.delfi.ee
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Õhupüss
FOTO: RAIGO PAJULA

Для полиции Иванова ночь прошла сравнительно спокойно, но вызовов было больше, чем обычно.

"Как и в предыдущие годы большинство людей провели праздник без нас. Однако, к сожалению, есть и такие, кто не умеет наслаждаться праздником. По всей Эстонии задержали 61 водителя в состоянии алкогольного опьянения и троих – в наркотическом опьянении. Кроме того, вчера и позавчера проверили 300 костров Ивановой ночи и выявили почти 30 несовершеннолетних, употреблявших алкоголь", – передает rus.err.ee слова представителя полиции, подполковника Марти Магнуса.

Магнус добавил, что были сообщения о драках и семейном насилии: "Печально, что некоторые люди не умеют употреблять алкоголь и становятся агрессивными. Если кто-то видит драку или слышит в квартире доносящийся из-за стены шум, надо звонить 112".

Полиции также сообщили о двух происшествиях с пневматическим оружием: "В одном случае один празднующий угрожал другому, в другом – вместе употребляли алкоголь и начали стрелять по мишени, но случайно выстрел попал в мужчину, которого доставили в больницу. Напоминаю, что оружие и алкоголь несовместимы. Последствия такого поведения могут быть очень серьезными".

"Надеюсь, что люди проведут сегодняшний праздничный день спокойно и разумно. Оперативные службы готовы оказать помощь, но лучше провести праздник без нас", – сказал Магнус.

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