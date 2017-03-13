За жестокое убийство знакомого суд приговорил мужчин к 14 годам тюрьмы

В понедельник Харьюский уездный суд признал 48-летнего Владимира Гоголева и 47-летнего Леонида Шестакова виновными в убийстве и назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

Кроме того, подсудимые должны будут возместить судебные издержки и выплатить потерпевшему 580,50 евро.

Согласно обвинениям, в ночь на 6 июля прошлого года Шестаков и Гоголев избили в квартире на улице Вильде в Таллинне ее владельца Алексея. Удары они наносили по голове и телу потерпевшего руками, ногами и различными предметами. Кроме того, они прыгали у него на животе и засунули в задний проход похожий на палку предмет. От полученных травм мужчина скончался.

Вечером 6 июля Гоголев привел в эту же квартиру случайную знакомую. Они употребляли вызывающие опьянение жидкости, а затем мужчина предложил женщине вынести труп, и она согласилась. Собутыльники завернули тело в одеяло и попытались поместить его в мусорный контейнер. Поскольку у них не хватило на это сил, то было решено отнести его к расположенному неподалеку подсобному зданию.

Как сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс, Гоголев свою вину не признал, а Шестаков признал лишь факт избиения и драки, но не убийства.

Подсудимые, их защита и потерпевший могут в течение 15 дней обжаловать приговор.