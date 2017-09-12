12.09.2017, 08:40

За закрытыми дверями начинается суд над обвиняемым в поджоге жены беженцем


rus.delfi.ee
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За закрытыми дверями начинается суд над обвиняемым в поджоге жены беженцем
Teet Malsroos

Во вторник, 12 сентября, Харьюский уездный суд за закрытыми дверями начнет рассматривать по существу уголовное дело, в котором 19-летнего гражданина Сирии Кована Мохаммада обвиняют в поджоге собственной жены, сообщает rus.err.ee.

Инцидент произошел весной этого года в Таллинне.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Мохаммада в причинении тяжких телесных повреждений.

С 10 марта мужчина находится под стражей.

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