За закрытыми дверями начинается суд над обвиняемым в поджоге жены беженцем

Teet Malsroos

Во вторник, 12 сентября, Харьюский уездный суд за закрытыми дверями начнет рассматривать по существу уголовное дело, в котором 19-летнего гражданина Сирии Кована Мохаммада обвиняют в поджоге собственной жены, сообщает rus.err.ee.