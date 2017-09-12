За закрытыми дверями начинается суд над обвиняемым в поджоге жены беженцем

Во вторник, 12 сентября, Харьюский уездный суд за закрытыми дверями начнет рассматривать по существу уголовное дело, в котором 19-летнего гражданина Сирии Кована Мохаммада обвиняют в поджоге собственной жены, сообщает rus.err.ee.
Инцидент произошел весной этого года в Таллинне.
Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Мохаммада в причинении тяжких телесных повреждений.
С 10 марта мужчина находится под стражей.
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