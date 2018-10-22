22.10.2018, 16:44

За выходные в Таллиннском аэропорту "завернули" пятерых украинцев

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rus.delfi.ee
EST 9
Lennujaama turvakontroll
Lennujaama turvakontroll, pilt on illustratiivneFoto: Priit Simson

В прошедшие выходные в Таллиннском аэропорту задержали пятерых граждан Украины, у которых не было необходимых для въезда в Эстонию документов.

Как сообщает Пыхьяская префектура, 20 октября из Киева в Таллиннский аэропорт прибыли в общей сложности четверо — сначала двое, потом еще один и еще один — граждан Украины, у которых отсутствовали подтверждающие цель и условия поездки документы. Всем мужчинам выдали запреты на въезд, и они вылетели обратно в Киев.

21 октября из Киева в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин Украины, у которого отсутствовали подтверждающие цель и условия поездки документы. Мужчине выдали запрет на въезд, и он находится в закрытой не-шенгенской зоне аэропорта до вылета обратно в Киев.

Tallinn Hockey weekend
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