За выходные в Эстонии задержали почти полсотни нетрезвых водителей
За минувшие выходные на дорогах в разных регионах Эстонии полиция задержала 49 нетрезвых водителей, передает rus.err.ee.
За минувшие выходные на дорогах в разных регионах Эстонии полиция задержала 49 нетрезвых водителей, передает rus.err.ee.
По информации органов правопорядка, один задержанный находился в состоянии наркотического, остальные — алкогольного опьянения.
По предварительным данным, ДТП с участием нетрезвых водителей не произошло.
Борьба с нетрезвыми водителями — один из приоритетов в работе дорожной полиции.
Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.
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