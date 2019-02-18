За выходные в Эстонии задержали почти полсотни нетрезвых водителей

По информации органов правопорядка, один задержанный находился в состоянии наркотического, остальные — алкогольного опьянения.

По предварительным данным, ДТП с участием нетрезвых водителей не произошло.

Борьба с нетрезвыми водителями — один из приоритетов в работе дорожной полиции.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.