18.02.2019, 08:20

За выходные в Эстонии задержали почти полсотни нетрезвых водителей


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

За минувшие выходные на дорогах в разных регионах Эстонии полиция задержала 49 нетрезвых водителей, передает rus.err.ee.

По информации органов правопорядка, один задержанный находился в состоянии наркотического, остальные — алкогольного опьянения.

По предварительным данным, ДТП с участием нетрезвых водителей не произошло.

Борьба с нетрезвыми водителями — один из приоритетов в работе дорожной полиции.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

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