28.01.2019, 07:34
За выходные в Эстонии задержали 33 нетрезвых водителя
За минувшие выходные на дорогах в разных регионах Эстонии полиция задержала 33 нетрезвых водителя.
За минувшие выходные на дорогах в разных регионах Эстонии полиция задержала 33 нетрезвых водителя.
По информации органов правопорядка, двое задержанных находились в состоянии наркотического, остальные — алкогольного опьянения. По предварительным данным, ДТП с участием нетрезвых водителей не произошло, передает rus.err.ee.
Исследования показывают, что по дорогам Эстонии ежедневно ездит от 4000 до 6000 пьяных водителей, и лишь незначительная их часть попадается полиции.
Борьба с нетрезвыми водителями — один из приоритетов в работе дорожной полиции.
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