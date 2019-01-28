28.01.2019, 07:34

За выходные в Эстонии задержали 33 нетрезвых водителя

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rus.delfi.ee
EST 16
Fotolavastus
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

За минувшие выходные на дорогах в разных регионах Эстонии полиция задержала 33 нетрезвых водителя.

По информации органов правопорядка, двое задержанных находились в состоянии наркотического, остальные — алкогольного опьянения. По предварительным данным, ДТП с участием нетрезвых водителей не произошло, передает rus.err.ee.

Исследования показывают, что по дорогам Эстонии ежедневно ездит от 4000 до 6000 пьяных водителей, и лишь незначительная их часть попадается полиции.

Борьба с нетрезвыми водителями — один из приоритетов в работе дорожной полиции.

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