На прошлой неделе по ходатайству прокуратуры был взят под стражу 43-летний Денис, который находился 1 января за рулем автомобиля в Нарве в состоянии алкогольного опьянения.

В 2016 году мужчина дважды задерживался в Нарве за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, первый раз в марте, второй в конце октября прошлого года. Все три эпизода объединены в одно производство.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткин в мае 2014 года Денис был признан судом виновным за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В качестве наказания суд приговорил его к тюремному заключению сроком 8 месяцев, из которых два месяца он реально провёл в тюрьме и остальной срок был назначен ему условно.

В качестве дополнительного наказания Денис был лишен права на управление транспортным средством сроком на полгода.

”Несмотря на действующее условное наказание, мужчина по-прежнему продолжает совершать одни и те же преступления, а именно садиться за руль в пьяном виде. Его не останавливает даже то, что назначенное ему прежнее наказание в виде 6 месяцев тюремного заключения условно, будет обращено к исполнению,” — добавил помощник прокурора Рагнар Плисткин.

Учитывая, что даже в назначенный судом испытательный срок подозреваемый продолжает совершать умышленные преступления, прокуратура ходатайствовала в суде о взятии мужчины под стражу на время проведения досудебного производства.

Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и с 1 января 2017 года мужчина был взят под сражу сроком до 2 месяцев.